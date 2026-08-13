В Челябинской области бабушка посадила за руль машины девятилетнего внука

В Челябинской области бабушка посадила за руль машины 9-летнего внука – чтобы научить его водить.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, видео, на котором по дороге, виляя, едет «Рего Логан» появилось в социальных сетях. «На кадрах видно, как движущийся по трассе «Долгодеревенское – Кузнецкое – Аргаяш – Кыштым» Renault Logan создает реальную угрозу для участников движения, несколько раз практически выезжая на полосу встречного движения. Поводом для беспокойства послужило то, что за рулем легковушки находился ребенок», – пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что собственником автомобиля является 53-летняя женщина. Она посадила за руль девятилетнего внука, а другой взрослый пассажир сел рядом и выступал в роли учителя по вождения.

Женщину привлекли к ответственности за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав. Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube