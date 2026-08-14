Пассажирский автобус въехал в дерево под Челябинском

Под Челябинском пассажирский автобус во время рейса попал в ДТП – транспортное средство врезалось в дерево.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, авария произошла днем 13 августа на дороге «Западный обход Челябинска». Автобусом, следовавшим по маршруту №248 «Челябинск – деревня Алишева (Сосновский муниципальный округ)», управлял 29-летний водитель. Во время движения у машины отсоединилось левое заднее колесо, после чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево. В результате ДТП пострадавших нет.

Предварительно установлено, что автобус вышел на линию с технической неисправностью. Водителя привлекли к административной ответственности. Компанию-перевозчика также подвергнут проверке.

Челябинск, Елена Васильева

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