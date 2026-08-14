В Сатке водитель без прав сбил мальчика, перебегавшего дорогу

В Сатке На улице Орджоникидзе, д. 1, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщили в ГАИ региона, водитель автомобиля «Форд Фокус», сбил мальчика 2013 года рождения. Подросток перебегал дорогу проезжую часть вне пешеходного перехода. Ситуацию осложняла дождливая погода.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован. У водителя, как выяснилось, не было прав на управление транспортным средством. За это он привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ

Также проводится административное расследование по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего).

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