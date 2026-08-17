Челябинка получила 1,4 млн рублей выплат по документам на несуществующего ребенка

Жительница Челябинска обманула госорганы и получала выплаты на несуществующего ребенка.

Как сообщили в прокуратуре области, в 2021 году женщина путем обмана зарегистрировала в ЗАГСе факт рождения третьего ребенка вне медицинской организации и получила свидетельство о рождении ребенка. Документ она предоставила в органы социальной защиты населения, отделение СФР по Свердловской области и незаконно получала ежемесячные и единовременные детские пособия, а также выплаты, связанные с рождением третьего ребенка.

Используя те же подложные сведения о рождении ребенка, обвиняемая по программе государственной поддержки ипотечного кредитования получила кредит на сумму 450 тыс. рублей. Эти деньги она использовала для погашения задолженности по другому ипотечному договору, заключенному ранее. Общий ущерб, причиненный государствау, составил 1,4 млн рублей.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Наложен арест на жилой дом и два земельных участка, принадлежащие обвиняемой. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

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