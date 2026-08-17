Грабитель примерил золотые браслеты в магазине и сбежал с ними

В Челябинске полицейские задержали грабителя, укравшего золотой браслет из торговой точки в ТЦ.

Мужчина попросил продавца показать ему золотые браслеты. Злоумышленник примерил на свою руку украшения и бросился бежать. Сумма причиненного ущерба составила около 150 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска ОП Северо-Западный при силовой поддержке бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии задержали подозреваемого – это не работающий, ранее неоднократно судимый местный житель, 1997 года рождения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемый помещен в СИЗО.

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