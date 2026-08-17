Семья свернула по пути на водопад не туда и потерялась

Спасателям пришлось прийти на помощь семье, которая потерялась по пути на водопад.

Как сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда Челябинской области, в субботу семья из трёх человек отправилась на автомобиле к живописному Яхинскому водопаду. По пути они свернули не на ту дорогу и оказались в лесном массиве.

Самостоятельно выбраться из лесу людям не удалось, поэтому семья обратилась за помощью. Спасатели Усть-Катавского отряда ПСС области эвакуировали семью и автомобиль из леса.

Спасатели напоминают: перед поездкой заранее изучайте маршрут и обращайте внимание на дорогу. Если заблудились – не пытайтесь выбраться самостоятельно по незнакомой местности, а обратитесь за помощью.

Челябинск, Елена Васильева

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