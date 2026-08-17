В Златоусте водитель «Лады» сбил насмерть пешехода

В Златоусте выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб 62-летний пешеход.

В 09.43 у дома 3а на улице Грибоедова водитель автомобиля «Лада Приора» сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, за рулём «Лады» был водитель 2003 года рождения. Автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке, отмечают в ГАИ.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению ДТП.

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