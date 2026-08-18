В Челябинске «закладчица» обналичивала деньги за наркотики через банковские карты дочери

В Челябинске будут судить 39-летнюю «закладчицу», работавшую в составе межнациональной этнической ОПГ. Женщина размещала метадон в тайники на территории города.

Деньги за наркотики она обналичивала через банковские карты, оформленные на несовершеннолетнюю дочь. На эти счета поступило не менее 500 тыс. рублей, – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Поймали закладчицу в апреле 2026 года. Из незаконного оборота было изъято свыше 118 гр. метадона. Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 6 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В прокуратуре отметили, что обвиняемая ранее была судима за незаконный оборот наркотических средств, состояла под административным надзором.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.

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