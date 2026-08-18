В Копейске на завод, где директор не выплачивал зарплату, пришли полиция и СК с бойцами СОБР

В Копейске на заводе по обработке металлов полиция и СК проводят оперативные и следственные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области, шести работникам завода не выплачивали зарплату более двух месяцев. Задолженность по зарплате составила 820 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело 2 статьи 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы).

Для выяснения всех обстоятельств сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно со Следственным отделом по г. Копейску СУ СК России по Челябинской области при силовой поддержке отряда специального назначения СОБР «Аркаим» Управления Росгвардии проводят оперативные и следственные мероприятия на территории Копейского завода, – сообщили в пресс-службе полицейского Главка.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube