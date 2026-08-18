В Челябинске открыли футбольно-легкоатлетический манеж «Арена «Челябинск»

18 августа в Челябинске состоялось торжественное открытие крытого футбольно-легкоатлетического манежа «Арена «Челябинск».

Новый спортивный комплекс расположен на Университетской набережной и станет современной площадкой для проведения соревнований, тренировок и спортивных мероприятий различного уровня.

«Арена «Челябинск» – уникальный для России спортивный объект, объединивший под одной крышей полноразмерное футбольное поле и полноценный легкоатлетический манеж. Площадь комплекса составляет 25 тысяч квадратных метров, высота здания – почти 36 метров, трибуны рассчитаны более чем на 3 тысячи зрителей.

Проект реализован минспорта Челябинской области и Челябинским цинковым заводом.

Торжественная церемония открытия началась с приветствия гостей и видеопрезентации, посвященной строительству и возможностям нового комплекса, и продолжилась показательными выступлениями легкоатлетов и разминкой футбольных команд.

В церемонии открытия приняли участие министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Челябинского цинкового завода Игорь Ульянов.

Открытие манежа продолжит развитие Челябинска как одного из крупных спортивных центров страны. Новый комплекс позволяет проводить в городе соревнования по футболу и легкой атлетике в любое время года, создавая дополнительные возможности как для профессиональных спортсменов, так и для развития массового спорта.

Сразу после церемонии открытия на новой арене состоялся первый матч – встреча региональной лиги среди команд юношей до 14 лет. На поле встретились ОСШ «Челябинск» и ФК «Уфа».

Челябинск, Елена Васильева

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