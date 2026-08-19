В Челябинске поймали карманницу, которая похищала кошельки и мобильники у пассажиров в транспорте

В Челябинске будут судить 43-летнюю карманницу. Женщина похищала кошельки из сумок и карманов пассажиров общественного транспорта. На одной из таких краж она и попалась, когда пыталась похитить имущество пенсионерки из сумки. Карманницу задержали сотрудники полиции.
Женщине предъявлены обвинения по п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30 п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).
Всего обвиняемая похитила имущество у 6 потерпевших на сумму свыше 120 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»