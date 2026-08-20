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ММК изготовит спецметалл для новой машины аварийной службы «Урал 80»

Фото: департамент корпоративных коммуникаций ПАО «ММК»

Магнитогорский металлургический комбинат выступил ключевым поставщиком металлопроката для нового полноприводного автомобиля аварийной службы на шасси «Урал 80».

Напомним, что данная машина была впервые представлена на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2026 в Екатеринбурге. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», новая машина с колесной формулой 4х4 предназначена для своевременного ремонта и обслуживания контактной сети. Автомобиль позволяет оперативно обслуживать и устранять повреждения, а также проводить ревизию и другие ремонтные работы на высоте. Грузовик оснащен поворотной подъемной платформой с высотой подъема 8,5 метра, грузоподъемность которой составляет 500 килограммов. Вертикальная аварийная лестница изготовлена из диэлектрического материала с электроизоляцией до 1000 вольт. Машина разработана с учетом потребностей городских и муниципальных служб в легком автомобиле повышенной проходимости.

«Мы выпускаем специальные марки стали с улучшенными характеристиками под задачи автозавода. Гарантируем качество геометрии, механических свойств и безопасности. 90% металла, который используется в автомобилях «Урал» – наш. В сегменте лицевых деталей для легкового автопрома мы являемся единственным производителем в стране», – отметил начальник управления продаж отраслевым потребителям ММК Никита Авдонин.

Отметим, что ММК и автомобильный завод «Урал» связывает многолетнее стратегическое партнерство. В 2021 году предприятия подписали очередной меморандум о сотрудничестве в сфере логистики, использования складских ресурсов и сервисного сопровождения. Из магнитогорской стали на предприятии производят кабины, лонжероны, рамы и другие детали автомобилей.

Поставки металлопроката ММК на автозавод демонстрируют устойчивую динамику: за первую половину 2026 года на предприятие отгружено 24 тысячи тонн металла, а за весь 2025-й – 38 тысяч тонн.

Помимо выпуска проката, ММК предлагает автопроизводителям дополнительные решения. Для выполнения специальных требований заказчиков комбинат привлекает сервисные металлоцентры, где осуществляются закалка, дробеочистка, грунтование, гибка, плазменная, продольная и поперечная резка листового проката.

Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупнейших мировых производителей стали, предприятие полного производственного цикла и ведущий российский поставщик металлопроката для автомобильной промышленности. Предприятие поставляет продукцию крупнейшим автопроизводителям России и СНГ, а также сотрудничает с китайскими автомобильными брендами. Ежегодно комбинат осваивает около 800 новых сортаментно-марочных позиций общим объемом порядка 65 тысяч тонн металлопроката для предприятий автомобильной отрасли.

Магнитогорск, Елена Васильева

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