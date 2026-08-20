На Южном Урале стартовала уборка кукурузы

На Южном Урале началась уборка кукурузы. В этом году общая площадь сева культуры составила 17,3 тысячи гектаров – на 0,3 тысячи больше, чем в прошлом, сообщает «Первый областной телеканал». Из них 2,9 тысячи гектаров засеяли на зерновые цели, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Кукурузу на зерно выращивают в Агаповском, Брединском, Верхнеуральском, Октябрьском и Увельском округах. Основная часть посевов – на кормовые цели: культуру используют для приготовления силоса и корнажа, в первую очередь в хозяйствах Красноармейского и Сосновского округов.

В ОТКЗ «Племенной завод», где кукурузой занято 1600 гектаров, уборку начали буквально на днях. Заместитель генерального директора по растениеводству Николай Вислобоков рассказал, что погода в этом году для культуры сложилась благоприятно: влаги было достаточно, а жаркие дни позволили растениям набрать крахмал.

«Ситуация тяжелая в том плане, что земля сырая, техника вязнет, но мы убираем. Кукуруза уже достигла молочно-восковой спелости – самое время для закладки силоса. Качество пока хорошее, крахмал набрала, и зеленая стоит еще»,– поделился Николай Вислобоков.

Отмечается, что кукуруза – важная культура для животноводства региона. Ее зеленая масса идет на силос и корнаж, а зерно также используют в кормлении скота.

Челябинск, Елена Васильева

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