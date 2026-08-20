На букву «Э» – среди редких имен для девочек, родившихся в Челябинской области, наметился новый тренд

В Госкомитете ЗАГС Челябинской области рассказали, какие имена для девочек были популярны в первом полугодии 2026-го и какие редкие имена давали малышкам.

Топ-5 самых популярных женских имён не изменился по сравнению с 2025 годом: София, Ева, Анна, Варвара, Василиса, они лишь меняются местами в пределах пятерки лидеров.

Среди редких имен есть старорусские имена: Агафья, Прасковья, Клавдия, Аглая, Марфа. Любители иностранных имен называли девочек Анабель, Сицилия, Киана, Клара, Адалин. Есть и свой интересный тренд среди редких имен для маленьких челябинок: достаточно часто встречаются имена на букву «Э» – Эллария, Эния, Элиза, Эрика, Эльвина.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube