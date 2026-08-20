В Челябинске грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Смертельная авария произошла сегодня утром в 08.40 возле дома №87 на улице Новороссийской.

По предварительным данным, 50-летний водитель грузовика «Ивеко» сбил 55-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте.

На месте работают ГАИ. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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