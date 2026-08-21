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Арбитражного судью из Челябинской области лишили полномочий за политическую деятельность

Полномочия судьи арбитражного суда Челябинской области Вячеслава Бушуева были прекращены из-за деятельности, несовместимой с его должностью. Основанием стали регулярные пожертвования в адрес физических лиц и организаций, нарушающих законодательство нашей страны, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Челябинской области.

Региональная ККС пришла к выводу о том, что действия Вячеслава Бушуева выходят за рамки моральных стандартов и установленных ограничений. Ему было вынесено предупреждение, а его полномочия прекращены в мае текущего года.

Вячеслав Бушуев с вынесенным решением не согласился и обратился в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением. Он требовал отмены решения, считая его незаконным, необоснованным, ссылаясь на то, что содержащиеся в нем выводы по вменяемому ему факту осуществления политической деятельности не подтверждены документально, использованы для дискредитации его как судьи.

ВС России Бушуеву в удовлетворении иска отказал. Там отметили, что статус судьи запрещает участие в политической деятельности в любой форме ее проявления. Несоблюдение запретов и ограничений подрывает доверие к судебной власти, – подчеркивают в Верховном суде.

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