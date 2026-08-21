В Миассе полицейские в ходе погони за пьяным водителем открыли стрельбу по колесам

Сотрудники полиции Миасса применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя. В ночное время внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «ВАЗ-2110». Сотрудники полиции подали водителю сигнал об остановке, однако он его проигнорировал и попытался скрыться.

Инспекторы начали преследование нарушителя. В ходе погони водитель выезжал на полосу встречного движения, проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора и существенно превышал скорость, создавая угрозу для других участников дорожного движения, – отметили в ГУ МВД по Челябинской области.

На сигналы об остановке мужчина за рулем ВАЗа не реагировал, даже когда инспектор ДПС выстрелил в воздух и потребвоал отсановиться, водитель легковушки лишь прибавил скорость.

После этого полицейские, выбрав безопасный участок дороги, произвели несколько выстрелов по колесам транспортного средства. Кроме того, на подмогу инспекторам был направлен экипаж дежурной части с сотрудниками патрульно‑постовой службы полиции. Двигаясь навстречу преследуемому автомобилю, водитель служебной машины выстрелил по колесам ВАЗа и повредил их. Но злоумышленник, несмотря на это, проехал еще несколько километров.

Преследование завершилось в тупике, где 19-летний житель пригорода Миасса был задержан сотрудниками ППСП и доставлен в Отдел полиции «Северный». Как установили полицейские, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортом. Мужчина получил целый пакет протоколов: за пьяную езду, непристегнутый ремень, невыполнение требования об остановке, проезд на запрещающий сигнал, нарушение правил перевозки людей и несоблюдение требований об ОСАГО.

Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.

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© 2026, РИА «Новый День»

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