На трассе М-5 грузовик столкнулся с квадроциклом: погибли женщина и ребенок

В Сосновском районе Челябинской области сегодня днём произошло смертельное ДТП. Около 13 часов на 1854 км автодороги М5 «Урал» (Москва-Челябинск) водитель грузовика «СКАНИЯ» с полуприцепом совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении квадроциклом «Миллениум».

Квадроциклом управляла женщина 1993 года рождения, в результате ДТП она скончалась. Погиб и пассажир – 9-летний мальчик.

В Госавтоинспекции отметили, что у погибших не было защитной экипировки и мотошлемов.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube