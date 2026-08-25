В Копейске изъято больше 13 тонн нелегального пива

более 13 тонн нелегального пива нашли полицейские в Копейске.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе полиции по Челябинской области, в ходе проверки производственных помещений одного из городских предприятий была выявлена немаркированная пивная продукция.

Отделом дознания ОМВД России по г. Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

В настоящее время проводится документальное исследование, по результатам которого будет установлена сумма причинённого ущерба. Одновременно продолжаются мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

Копейск, Елена Васильева

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