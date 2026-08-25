Бывший министр за взятки отправился в колонию строгого режима на 6 лет

В Советском районном суде Челябинска огласили приговор бывшему министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строго режима. Также по решению суда осужденный лине права занимать госдолжности на шесть лет, и оштрафован на 5,5 млн рублей. Сумма взятки, автомобиль бывшего чиновника, недвижимость и земля, принадлежащие Нечаеву, конфискованы в пользу государства. Суд также удовлетворил иск коллективный министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области – по нему с бывшего начальника ведомства должно быть взыскано почти 264 млн рублей.

Напомним, что по версии обвинения, ущерб от действий Нечаева государству составил 263 миллиона рублей. Как утверждает прокурор, Нечаев входил в организованную преступную группу, которую создал бывший министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик. Ее участники, по версии обвинения, заранее распределяли роли и совместно добивались нужных результатов при проведении дорожных конкурсов. Сам Нечаев, занимая должность министра с марта 2018 года, имел полномочия влиять на работу конкурсной комиссии ведомства и принимать решения, связанные с государственными контрактами.

В деле фигурируют компании «Южуралавтобан» и «Южуралмост». По данным обвинения, другим участникам аукционов необоснованно отказывали в допуске, после чего контракты получали нужные организации. Нарушения в работе министерства ранее выявило Челябинское УФАС. В частности, антимонопольщики установили факты неправомерного отказа в допуске заявок других компаний. В результате с одной коммерческой организацией было заключено более 24 государственных контрактов. Само министерство за нарушения оштрафовали на 1,82 млн рублей.

Челябинск, Елена Васильева

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