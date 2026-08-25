На горе Иремель потерялся молодой человек, его нашли в районе болот

В ночь с воскресенья на понедельник спасатели Усть-Катавского поисково-спасательного отряда пришли на выручку туристу на горе Иремель. 23-летний молодой человек поднялся на гору вместе с родителями, но во время спуска они разошлись. До КПП молодой человек не дошёл, а связаться с ним не удалось.

Спустя 4 часа поисков молодого человека нашел егерь в районе Тыгынских болот. Спасатели Усть-Катавского ПСО совместно с егерем эвакуировали молодого человека до посёлка Тюлюк и передали родителям.

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