Полиция Копейска задержала пьяного лихача

В Копейске полицейские устроили погоню за пьяным лихачом.

Полицейские обратили внимание на автомобиль, водитель которого совершал опасные манёвры и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Транспортное средство было остановлено после непродолжительного преследования. Водитель выскочил из машины и пытался убежать, полицейские погнались за ним. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. На него составили протоколы по следующим статьям КоАП РФ: ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо уклонение от его прохождения); ч. 2 ст. 12.25 (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов – при наличии соответствующего эпизода в материалах дела); ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube