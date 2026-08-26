В Коркино аферисты похитили у женщины денежные средства через вредоносное приложение на смартфоне

Жительница Коркино искала в интернете информацию и переходила по различным ссылкам. В результате на её мобильное устройство без подтверждения и какого либо разрешения была автоматически установлена вредоносная программа.

Женщина увидела, что на телефон загружается что-то нежелательное, но остановить процесс не смогла. Спустя некоторое время ей пришло уведомление о списании денежных средств с банковского счёта в размере 40 тысяч рублей. При дальнейшем осмотре телефона женщина обнаружила вредоносное приложение. Удалить его смогли специалисты сервисного центра.

Далее жительница Коркино позвонила в целях консультации по факту случившегося в банк, а затем обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

Следственным отделом ОМВД России «Коркинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube