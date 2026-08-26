Школьники из Магнитогорска успешно выступили на престижном робототехническом чемпионате в Пекине

Школьники из Магнитогорска успешно выступили на престижном робототехническом чемпионате в Китае.

Речь идет о World Robot Contest Championships, который состоялся в Китае. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», ученица Магнитогорского городского многопрофильного лицея Мария Елькина и воспитанник специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №4 Иван Князев под руководством тренера Вадима Дергунова после чемпионата были удостоены награды в номинации Best Presence Award – за активную презентацию России.

Стоит отметить, что Вторые Всемирные игры человекоподобных роботов объединили 666 инженерных команд из 16 стран. 2056 умных машин соревновались в бытовых навыках (заправка постели, мытье посуды) и спортивных дисциплинах (бег, прыжки, футбол, тяжелая атлетика, перетягивание каната). Параллельно в рамках World Robot Contest более 10 000 участников из 20 стран демонстрировали разработки в области машинного зрения, интерфейсов «мозг-компьютер» и взаимодействия наземных роботов с беспилотными системами.

Магнитогорская команда выступала в направлении Super AI Super Track в категории Youth Robot Design Competition. Мария Елькина блестяще настроила программу, адаптировала конструкцию робота под новые задачи и настроила камеру с искусственным интеллектом, а Иван Князев отрегулировал механизм так, чтобы робот точно забросил мячик в корзину. Школьники завоевали специальный приз, подтвердив высокий уровень подготовки.

Отметим, что путевку в столицу Китая юные магнитогорцы получили, победив на Российском отборе на Beijing Robotics Conference WRC в Екатеринбурге. Тогда в составе сборной Челябинской области они стали лучшими в категориях Super AI 2026 SuperTrack Race. Поехать в Пекин на соревнования школьникам и тренеру помогла субсидия от минобра и ММК. Отметим, что комбинат системно помогает развитию детского технического творчества и инженерного мышления.

«Мы очень благодарны ММК за помощь. Без такой поддержки яркие победы на международных турнирах были бы невозможны», – отметил глава команды Вадим Дергунов.

Стоит отметить, что в 2025 году сборная наставника завоевала золотые и серебряные медали World Robot Contest. А уже 2-4 октября две магнитогорские команды представят Южный Урал на Ежегодном Международном фестивале робототехники «РобоФинист» в Санкт-Петербурге в самой сложной категории «Следование по линии».

Магнитогорск, Елена Васильева

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