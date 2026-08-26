Пошла вторая волна активности клещей – как сходить в лес за грибами безопасно

На Урале со второй декады августа отмечается повышение активности клещей, которое совпадает с пиком грибного сезона.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в связи с этим напоминает жителям области о мерах профилактики клещевых инфекций. Во время похода в лес необходимо использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело (по возможности – светлую и однотонную, на которой легче заметить насекомое), применять акарицидно-репеллентные средства, проводить осмотр после похода в лес. Также необходимо осматривать после похода в лес и домашних животных. Грибникам и туристам рекомендуется регулярно проводить осмотры собранных грибов, ягод и цветов.

Садоводам также нужно проводить обработки садовых и дачных участков по периметру по договору со спецучреждениями, либо самим, используя разрешённые для индивидуального применения средства, после расчистки территории, скашивания травы.

Если клещ все-таки укусил, надо обратиться за медицинской помощью, а самого клеща сдать на анализы в лабораторию.

Самой важной мерой профилактики является вакцинация. Всю информацию о сроках и условиях вакцинации можно получить в поликлиниках по месту жительства.

Челябинск, Елена Васильева

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