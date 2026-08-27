В Челябинске будут судить убийцу, застрелившего мужчину 26 лет назад

В Челябинске в суд передано дело об убийстве 26-летней давности. Мужчина, застреливший водителя ради машины, скрывался в другом регионе. После возвращения в Челябинск он был задержан.

Как сообщили в прокуратуре области, 56-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

В июне 2000 года в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении ее 47-летнего брата, который подрабатывал извозом на личном автомобиле. Убийца найден не был, но был обнаружен автомобиль погибшего. Полицейские вышли на двух мужчин, продавших это авто по заниженной цене, без документов. Они были задержаны, в 2002 году приговором суда бывший сотрудник милиции (купивший машину), а также продавцы автомобиля были признаны виновными в приобретении и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём. Раскрыть убийство тогда не удалось.

Отбыв наказание, продавец автомобиля длительное время скрывался в Тульской области. По возвращении в Челябинск он был задержан. Изучив собранные следователями доказательства, фигурант признал вину в совершенном преступлении.

Как выяснилось, днем 16 ноября 2000 года фигурант, имея при себе огнестрельное оружие, прибыл на Северный автовокзал города, где выбрал один из автомобилей, осуществлявших частный извоз. Он попросил водителя отвезти его в Еткульский район. По пути фигурант спровоцировал конфликт, в ходе которого он и потерпевший покинули салон. Обвиняемый, достав из сумки оружие, дважды выстрелил в голову мужчине, после чего на автомобиле скрылся с места преступления. В дальнейшем фигурант продал машину бывшему сотруднику милиции.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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