В Челябинской области руководителей компаний по поставке школьных обедов подозревают в хищениях

Директора ООО «ДиалогПлюс» и ООО «Овощь», а также связанного с ним индивидуального предпринимателя задержали по подозрению в хищении.

Силовики считают, что они заключали фиктивные договоры субподряда и завышали стоимость продуктов, – сообщает «Уралинформбюро».

Сумма хищений составила более 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Обыски и задержания проводились при участии сотрудников УФСБ региона.

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