В Челябинской области торжественные линейки пройдут только для учащихся 1, 9 и 11 классов

В Челябинской области торжественные линейки 1 сентября пройдут только для учащихся 1, 9 и 11 классов. Проходить они будут в зданиях школ, не на открытом воздухе. Об этом сообщил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Литке, с 20 июля по 17 августа все школы области были проверены. Всего комиссии обследовали 2948 учреждений. Все объекты, за исключением трёх детских садов и пяти школ, где продолжается капремонт, готовы к началу учебного года. Все учреждения имеют утверждённые паспорта безопасности.

Челябинск, Елена Васильева

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