Семью «закладчиков» задержали челябинские полицейские

В Челябинске оперативники задержали супружескую пару, занимавшуюся сбытом наркотиков. 43-летняя женщина и 37-летний мужчина специализировались на «закладках». По месту их проживания были обнаружены и изъяты наркотические средства – марихуана, общей массой более 125 граммов и мефедрон, массой около 30 граммов, – сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Наркотики супруги намеревались сбыть на территории города Челябинска. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. «Закладчиков» поместили в СИЗО.

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