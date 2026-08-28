В Миассе будут судить двух женщин, обвиненных в мошенничестве с выплатами

В Миасском городском суде будут рассматривать уголовные дела двух женщин, которые получили деньги от государства мошенническим путем.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области, обвинения в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ) предъявлены 24-летней уроженке Республики Казахстан и 30-летней уроженке г. Миасса Челябинской области. Женщины получили единовременные социальные выплаты на основании социального контракта, при этом скрыв сведения об источнике дохода.

В результате их действий Министерству социальных отношений был причтён материальный ущерб на общую сумму 684814 рубля.

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