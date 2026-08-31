В Челябинске линейки 1 сентября пройдут в школах

В Челябинске линейки в честь 1 сентября пройдут только в зданиях школ, построений на улице не будет. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев. Напомним, что ранее Минобр Челябинской области сообщал, что линейки будут проводиться только для первоклашек и выпускников 9 и 11 классов, для всех остальных учебный процесс начнется с классных собраний и урока о важном.

«Все мероприятия нового учебного года пройдут с повышенными мерами безопасности, – отметил Сергей Авдеев.

Мэр Челябинска Сергей Лошкин призвал обеспечить полную безопасность школьников в День знаний и после того, как они отправятся гулять после уроков.

Напомним, что 31 августа в Челябинской области с 9 часов утра объявлена беспилотная опасность, а в выходные объявлялась ракетная опасность.

Челябинск, Елена Васильева

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