Наркоделец, устроивший лабораторию в гараже, отправится в колонию на 17 лет

Житель Челябинской области, устроивший лабораторию для производства наркотиков, отправится в колонию строгого режима на 17 лет.

Даниил Степанов вместе с подельниками занимался наркобизнесом в 2024 году. В гараже, расположенном на территории его домовладения в Магнитогорске, была оборудована подпольная лаборатория для серийного незаконного производства наркотических средств «мефедрона» и «Альфа-PVР» в крупном и особо крупном размерах.

Суд признал Степанова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, – сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей, активное содействие раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников, совершение преступления впервые.

Челябинский областной суд приговорил Степанова к лишению свободы на срок 17 лет 2 месяца со штрафом в размере 500 000 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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