В Челябинске сорвался лифт с людьми, ведется проверка

В Челябинске прокуратура проводит проверку обстоятельств ЧП с лифтом в одном из домов в Металлургическом районе. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, инцидент случился в доме № 7на улице Прокатной. На видео, распространяемом в социальных сетях, видно, как мужчина и женщина заходят в лифт на 10 этаже, потом кабина падает.

По предварительным данным, кабина пролетела несколько этажей и повисла на тросах только на втором. Пострадавшие получили травмы ног.

Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства, даст оценку работе управляющей компании и действиям должностных лиц, ответственным за исправное состояние лифтового оборудования, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube