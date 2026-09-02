В Челябинской области за лето утонуло 36 человек

В Челябинской области за лето утонуло 36 человек.

Как отметили в пресс-службе МЧС РФ по региону, в этом году погода позволила открыть купальный сезон в мае – тогда же и начались первые трагические случаи.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, среди 36 утонувших пять – дети. Младшей из погибших было шесть лет, старшему – 77. Отметим, что в 2025 году на Южном Урале погибло на воде 40 человек, в том числе трое детей.

Все трагедии произошли в местах, необорудованных для купания: там отсутствовали матросы-спасатели, которые могли бы оперативно прийти на помощь.

Самая распространенная причина трагических происшествий среди взрослых – нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что купальный сезон в Челябинской области был официально закрыт 31 августа.

Челябинск, Елена Васильева

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