Губернатор Текслер рассказал, как будет решаться проблема с дефицитом топлива

Губернатор Челябинской области выступил с комментарием по ситуации с топливом в регионе. Он признал, что сбои с поставками топлива есть и в последнее время ситуация осложнилась.

Текслер в своем канале в MAX сообщил, что обратился в правительство РФ по вопросу об увеличении лимитов поставок моторного топлива в Челябинскую область. «Вице-премьер Александр Новак поддержал, дал соответствующее поручение Министерству энергетики РФ, вчера мы провели активные переговоры об увеличении лимитов поставок и по замещению одних производителей другими», – сказал глава региона. Он отметил, что перенастройка логистики потребует определенного времени.

Ситуация с топливом обострилась в Челябинской области во второй половине августа. На заправках скапливаются очереди из машин, топлива хватает не всем, наиболее сложно найти 95-й бензин.

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