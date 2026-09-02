С 5 сентября в городах и селах Челябинской области пройдет опрос граждан о состоянии здоровья

Акция Госстата – выборочное наблюдение состояния здоровья населения – пройдет в городах и селах региона с 5 сентября по 2 октября. Это исследование проводится в России с 2019 года (исключением стал лишь 2025 год).

Интервьюеры будут опрашивать жителей городов и сел, попавших в случайную выборку. Участие в опросе – добровольное. В целом по России будет опрошено 60 тысяч домохозяйств. На территории Челябинской области обследованию подлежат 1 350 домохозяйств в 19 городских и 13 сельских населенных пунктах, – сообщается в информационном письме Челябинскстата.

Итоги наблюдения 2026 года позволят узнать, как изменилось отношение жителей к правильному питанию, занятиям спортом, как население оценивает состояние своего здоровья, насколько придерживается здорового образа жизни. Будут не только задавать вопросы но и измерять – талию, рост, вес, артериальное давление.

Интервьюеры будут иметь при себе специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Уточнить информацию об интервьюере можно по телефону Отдела организации и проведения переписей и обследований Челябинскстата 8 (351) 214-63-16.

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