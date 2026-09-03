В Челябинске сотрудники МЧС спасли рыбака, у которого перевернулась лодка

Накануне вечером по системе «112» на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступило сообщение о происшествии на Первом озере, недалеко от Чуриловского пляжа.

Мужчина 1986 года рождения рыбачил с лодки и упал в воду примерно в 70 метрах от берега. Спасатели на лодке добрались до пострадавшего и вытащили его. На берегу его осмотрели сотрудники скорой помощи, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Как отмечают в МЧС по Челябинской области, мужчине помогло то, что он был в спасательном жилете.

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