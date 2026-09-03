В Челябинске сотрудники МЧС спасли рыбака, у которого перевернулась лодка

Накануне вечером по системе «112» на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступило сообщение о происшествии на Первом озере, недалеко от Чуриловского пляжа.
Мужчина 1986 года рождения рыбачил с лодки и упал в воду примерно в 70 метрах от берега. Спасатели на лодке добрались до пострадавшего и вытащили его. На берегу его осмотрели сотрудники скорой помощи, госпитализация пострадавшему не потребовалась.
Как отмечают в МЧС по Челябинской области, мужчине помогло то, что он был в спасательном жилете.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»