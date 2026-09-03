В Челябинске сотрудница почты присваивала деньги и товары – ущерб составил около 700 тысяч рублей

В Челябинске будут судить сотрудницу «Почты России» за растрату и хищение.

Женщина работала сначала оператором, а затем – начальником отделения почтовой связи. Как сообщает прокуратура области, с февраля по июнь 2026 года она систематически похищала товары и денежные средства. Общий размер причинённого ущерба составил около 700 тыс. рублей.

Обвинение челябинке предъявлено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Дело передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

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