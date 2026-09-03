В Челябинске подросток выстрелил в прохожего, сделавшего ему замечание

В Челябинске возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», фигурантом которого стал 15-летний местный житель.

Как сообщает СУ СК РФ по Челябинской области, инцидент произошел вечером 1 сентября у одного из домов по улице 250-летия Челябинска. Подросток выстрелил из пневматического пистолета в 24-летнего прохожего, сделавшего ему замечание по поводу выброшенного мусора. Выстрелов было несколько – в спину, а затем в голову и руку мужчины.

Личность несовершеннолетнего установлена, следователем СК планируется допрос подозреваемого с участием его законных представителей.

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