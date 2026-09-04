Смертельное ДТП в Златоусте: погиб пожилой мужчина

В Златоустовском городском округе на трассе М-5 ночью 3 сентября автомобиль «Шевроле Нива» врезался в грузовой автомобиль «Ситрак». За рулём легкового авто был водитель 1953 года рождения. По неизвестной пока причине он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. От полученных травм пожилой мужчина скончался в больнице.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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