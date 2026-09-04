В Челябинской области будут судить владельца самодельного дровокола – устройство оторвало кисть 13-летнему мальчику

В Карталах будут судить предпринимателя, который организовал колку дров на продажу и привлек к опасным работам подростков. Как сообщает СУ СК по Челябинской области, мужчина изготовил самодельный дровокол и установил его на территории производственной базы. Устройство представляло собой металлический колун, который работал от электроэнергии и был также снабжен металлическим ножом.

К колке дров он привлек несовершеннолетних – своего 15-летнего сына и его 13-летнего друга. Следователи отмечают, что мужчина доверил подросткам выполнение опасных работ, не обучив их должным образом и не обеспечив средствами защиты.

Трагедия случилась днем 28 августа 2025 года. Мальчики рубили чураки на дрова механическим колуном. 13-летний подросток взял в руки пенек и загрузил его в механический колун, а 15-летний, не убедившись, что напарник убрал руки, привел механизм в действие. Металлический нож отсек кисть правой руки младшего подростка.

Мальчика незамедлительно отвезли в Челябинскую областную больницу. Благодаря оперативному вмешательству врачей к настоящему времени конечность функционирует, пострадавший проходит реабилитацию. Организатора колки дров будут судить. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Дело передано в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу.

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