Житель Копейска отправится в колонию на 6,5 лет за ложное сообщение о минировании горадминистрации

Копейский городской суд вынес приговор лжеминеру – местному жителю И. Зеленкову. В ноябре прошлого года он в состоянии алкогольного опьянения сообщил о якобы готовящемся взрыве в здании администрации Копейского городского округа.

После звонка лжеминера работа администрации была приостановлена. На место прибыли сотрудники МВД со служебной собакой для обследования помещений. Ложное сообщение Зеленкова дестабилизировало рабобту органов местного самоуправления и нарушило режим работы органов охраны правопорядка, котоыре вынуждены были приехать на проверку сообщения.

Подсудимый Зеленков И.Ю. на заседании суда вину признал полностью, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

Суд признал Зеленкова И.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Зеленков был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого сумму материального ущерба, нанесенного Копейскому отделу МВД – 19901 рубль 25 копеек.

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