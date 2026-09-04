В Магнитогорске на городском курорте отдохнули почти 900 тысяч человек

В 2026 году за три летних месяца городской курорт «Притяжение», инициатором создания и основным инвестором которого является председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, посетили более 880 тысяч человек. Таким образом площадка подтвердила статус самой динамичной и активной локации Магнитогорска.

Более того, был преодолен знаковый исторический рубеж – 8 миллионов посещений с момента открытия первой очереди проекта в 2022 году. За четыре года магнитогорский курорт уверенно закрепился на туристической карте России, принимая гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Новосибирска и десятков других городов страны и зарубежья.

Главным событием этого сезона стало масштабное трехдневное празднование Дня металлурга и Дня города, собравшее в «Притяжении» порядка 200 тысяч человек. Всего в июне – августе было организовано более 500 мероприятий: от спортивного праздника «Уральская классика. Лето» и душевного фестиваля «Челябинская область – большая семья» до масштабных празднований Дня России и фестиваля «Движение первых х Единорожок», сообщает департамент корпоративных коммуникаций ПАО «ММК».

Лето 2026 года запомнится посетителям и расширением инфраструктуры курорта – двери для гостей открыли Дворец торжеств, фитнес-клуб World Class и первая очередь парка аттракционов.

Развитие уникального городского курорта продолжается.

Магнитогорск, Елена Васильева

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