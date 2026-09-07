В Челябинске 18-летний водитель без прав насмерть сбил пешехода и скрылся

Смертельное ДТП произошло 6 сентября в 3 часа ночи в поселке Новосинеглазово. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21120 сбил пешехода, двигавшегося вдоль проезжей части дороги. 33-летний мужчина-пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, а водитель с места ДТП уехал.

Скрывшегося водителя задержали – им оказался 18-летний молодой человек, не имевший водительских прав. В Госавтоинспекции также отметили, что ранее он привлекался к ответственности за нетрезвое вождение без прав. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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