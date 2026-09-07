Верхнеуральца, угрожавшего револьвером водителю и пассажиру автобуса, будут судить

В Верхнеуральске 58-летнего местного жителя будут судить за угрозу оружием. Инцидент произошел в ноябре прошлого года на автодороге «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск».

Обвиняемый при помощи небезопасного маневра вынудил остановиться водителя пассажирского микроавтобуса, не уступившего ему дорогу. Дальше разборка продолжилась уже на обочине. Обвиняемый с револьвером «Бульдог KURS» в руках угрожал водителю и пассажиру автобуса. Более того, в ходе конфликта он выстрелил в сторону пассажира, стоявшего напротив него.

Как отметили в прокуратуре области, водитель микроавтобуса и пассажиры в ходе конфликта не пострадали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Обвиняемый вину признал.

Дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.

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