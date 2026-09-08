В Челябинске после ссоры из-за мусора подросток расстрелял мужчину из травматического пистолета

В Челябинске ссора из-за мусора закончилась стрельбой. Как сообщает НТВ, прохожий сделал замечание школьнику, который не донес пакет с мусором до бака, а просто бросил на землю. 15-летний подросток в ответ выхватил пневматический пистолет и произвел 10 выстрелов. Пострадавший едва не остался инвалидом. Все произошедшее попало на камеры наблюдения.

У мужчины пулями были повреждены обе руки, спина, а одна из пуль оставила след на лбу – в пяти сантиметрах от глаза. К счастью, хулиган использовал пневматическое оружие, иначе последствия могли бы быть смертельными.

«Мне повезло, что он попал мне в лоб, а не в глаз. Мог остаться слепым и инвалидом», – рассказал НТВ пострадавший мужчина по имени Александр.

По словам пострадавшего, подросток выстрелил в него и заявил, что следующий выстрел будет в голову. Затем начал уходить, но, пройдя несколько шагов, выстрелил в спину. Мужчина услышал, как школьник перезаряжает оружие, и попытался скрутить хулигана, но тот вырвался и убежал. На помощь пришел курьер – он вызвал экстренные службы и оказал пострадавшему первую помощь.

Стрелявшего задержали в тот же день. Ему всего 15 лет, он воспитывается в многодетной семье. Ранее ни он, ни его братья и сестры на профилактическом учете не состояли. Теперь в отношении подростка возбуждено уголовное дело. Ему грозит отправка в детскую колонию и обучение в спецшколе.

На допросе школьник попытался оправдаться, заявив, что не хотел убивать, а лишь оборонялся от мужчины, который якобы представлял для него угрозу. Однако камеры наблюдения показывают обратное: подросток уверенно держит в руке пистолет и стремительно идет к пострадавшему, который держится на расстоянии и нападает на мальчика только после того, как получил пулю в лоб.

У следователей возникли вопросы и к родителям подростка: почему они разрешили ему купить и носить с собой пневматическое оружие, если он профессионально не занимается стрельбой, и почему не научили сына уважать взрослых? Сам пострадавший просит не наказывать ребенка строго – например, вместо лишения свободы назначить обязательные работы по уборке города, сообщает НТВ.

Челябинск, Елена Васильев

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