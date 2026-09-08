В Карталинском округе полыхает природный пожар

В Карталинском муниципальном округе продолжается ликвидация природного пожара в районе между Вишнёвым и Красным Яром. В течение ночи тушение велось силами пожарных подразделений, казаков, фермеров, – сообщает администрация МО на своей странице «Вконтакте».
Угроза природных пожаров стала вновь актуальной из-за жаркой и сухой погоды. Глава Карталинского округа Анатолий Вдовин провел оперативный штаб по ЧС: прогноз по погоде неблагоприятный, поэтому в округе может быть введен особый противопожарный режим.
По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место прибыл заместитель министра общественной безопасности области Валерий Устинов. Сейчас оперативный штаб развёрнут в посёлке Красный Яр. Чтобы отрезать огонь от населённых пунктов, лесные службы применили встречный пал – это жёсткая, но необходимая мера: пламя пустили навстречу основному фронту и тем самым сбили главную силу пожара под Красным Яром.
На помощь Карталинскому округу прибыли расчёты из Троицка, Магнитогорска и Нагайбакского округа.
По данным регионального МЧС, общая площадь возгораний в Карталинском округе составляет более 200 га. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего из них 5 километров. В данный момент решается вопрос о введении в действие особого противопожарного режима в муниципальных образованиях юга области.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано и ликвидировано 52 природных пожара на общей площади более 300 га, – отметили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
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