В Карталинском округе полыхает природный пожар

В Карталинском муниципальном округе продолжается ликвидация природного пожара в районе между Вишнёвым и Красным Яром. В течение ночи тушение велось силами пожарных подразделений, казаков, фермеров, – сообщает администрация МО на своей странице «Вконтакте».

Угроза природных пожаров стала вновь актуальной из-за жаркой и сухой погоды. Глава Карталинского округа Анатолий Вдовин провел оперативный штаб по ЧС: прогноз по погоде неблагоприятный, поэтому в округе может быть введен особый противопожарный режим.

Фото со страницы администрации Карталинского МО "Вконтакте" Фото со страницы администрации Карталинского МО "Вконтакте"

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на место прибыл заместитель министра общественной безопасности области Валерий Устинов. Сейчас оперативный штаб развёрнут в посёлке Красный Яр. Чтобы отрезать огонь от населённых пунктов, лесные службы применили встречный пал – это жёсткая, но необходимая мера: пламя пустили навстречу основному фронту и тем самым сбили главную силу пожара под Красным Яром.

На помощь Карталинскому округу прибыли расчёты из Троицка, Магнитогорска и Нагайбакского округа.

По данным регионального МЧС, общая площадь возгораний в Карталинском округе составляет более 200 га. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего из них 5 километров. В данный момент решается вопрос о введении в действие особого противопожарного режима в муниципальных образованиях юга области.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано и ликвидировано 52 природных пожара на общей площади более 300 га, – отметили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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