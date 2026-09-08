Замминистра общественной безопасности рассказал о природных пожарах на Южном Урале

На юге области тушат три крупных ландшафтных пожара. Два из них – в Карталинском муниципальном округе, один – в Кизильском МО.

Как ранее сообщал «Новый День», серьезный пожар разгорелся в районе поселка Вишневый и поселка Красный Яр в Карталинском округе. Замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов, который прибыл на место, рассказал, что пожар распространился на большую площадь из-за порыва ветра до 17 м/с. На месте работают сотрудники лесхоза, ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», МЧС, добровольные пожарные команды, представители администрации, казаки и арендаторы лесов. В тушении задействована 41 единица техники и 115 человек.

Второй пожар в Карталинском муниципальном округе произошел в районе поселка Каракуль на площади 88 га. На 8 утра он локализован, – сообщил Устинов. На этом участке горят отдельные очаги в границах опашки на площади 500 квадратных метров.

В Кизильском МО на площади 500 гектаров горят разрозненные очаги в труднодоступных местах вдоль реки Урал. Река и автодорога п. Мусин-п.Ершовский являются естественными преградами для распространения пожара. Угрозы населенным пунктам нет. На месте пожара работает группировка сил и средств из 49 человек, 14 единиц техники, прибывают дополнительные силы и средства. На данный момент пожар не локализован, работы по тушению пожара продолжаются, – сообщает МОБ Челябинской области в официальном канале в MAX.

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