Текслер назначил Грачева своим замом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил себе заместителя – им стал Андрей Грачев. В ходе рабочей встречи с чиновником Текслер обозначил ему круг полномочий и объем задач, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В частности, новый вице-губернатор будет отвечать за строительный блок, дорожное хозяйство, транспорт, градостроительную политику и комплексное развитие территорий. В его ведение министерства архитектуры, строительства, дорожного хозяйства, а также управление госстройнадзора и комитет по охране объектов культурного наследия. «Перед регионом стоят масштабные задачи в строительной и дорожной сферах. Рассчитываю, что ваш профессиональный опыт и компетенции позволят обеспечить их последовательное и качественное решение на благо жителей Челябинской области», – подчеркнул Алексей Текслер.

Приоритетными направлениями для развития региона Текслер обозначил: завершение строительства хирургического корпуса областной детской больницы, межвузовского кампуса «Южный Урал» в Челябинске и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске. Особое внимание будет уделяться ремонту дорог.

Напомним, ранее Текслер назначил главой правительства Челябинской области Ивана Куцевляка. После роспуска првительства начались и новые назначения. Согласно информации, размещенной на портале правовой информации, Станислав Мошаров переназначен первым вице-губернатором, Роман Воллерт – вице-губернатор, ответственный за внутреннюю политику региона, Сергей Зюсь – вице-премьер правительства. Минздрав вновь возглавила Татьяна Колчинская, Минобр – Виталий Литке, Минстрой – Юлий Элкибадзе.

Министром дорожного хозяйства стал Андрей Ксензов, министром архитектуры и строительства – Ольга Никитина. Назначения продолжаются.

Челябинск, Елена Васильева

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