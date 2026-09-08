В трёх округах на Южном Урале введен режим ЧС из-за пожаров

Ситуация с природными пожарами в Челябинской области остается сложной, но контролируемой, сообщили в МОБ региона.

В Карталинском муниципальном округе лесной пожар локализован на площади более 700 га. Территория по периметру опахана, созданы минерализованные полосы, организованы встречные палы. Населенные пункты также опаханы и находятся под противопожарным прикрытием. На месте работают 118 человек и 47 единиц техники. Сил и средств для тушения достаточно.

В Кизильском муниципальном округе зарегистрированы ландшафтные пожары в районе поселков Мусин, Новоершовский, а также между поселками Обручевский и Карабулак. Горят разрозненные очаги в труднодоступных местах. Река Урал и автомобильная дорога между поселками Мусин и Ершовский служат естественными преградами для распространения огня.

Поселки Мусин и Новоершовский находятся в безопасности, угрозы жизни и здоровью людей нет. Благодаря оперативным действиям пожарных и лесной охраны угроза населенным пунктам снята, эвакуация не проводилась. На случай необходимости подготовлены пять автобусов. Работы по тушению продолжаются, ситуация находится под контролем оперативных служб.

В Варненском муниципальном округе ликвидированы пожары в поселках: Большевик, Новый Урал, Владимировка, Новые Кулевчи, Алексеевка, Кинжитай и Александровка. К тушению привлечены 16 единиц техники, более 47 человек личного состава МЧС Челябинской области.

Для усиления группировки на юге области дополнительно направлены 133 человека и 24 единицы техники МЧС России.

В Карталинском, Кизильском и Варненском округах введен режим ЧС, это позволяет оперативно привлекать дополнительные силы и средства, – сообщило МОБ региона в официальном МАХ-канале.

Министерство общественной безопасности Челябинской области просит жителей сохранять спокойствие, не приближаться к местам тушения, следить за официальной информацией и выполнять указания специалистов. При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить по телефонам 112 или 101.

Карталинский МО, Таисья Исупова

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